فيديو.. نمر يزقزق كالعصافير لأغرب سبب

في حديقة حيوان روسية

نشرت حديقة الحيوان في مدينة بارناول الروسية مقاطع فيديو لنمر يصدر زمجرة مشابهة لزقزقة العصافير لأغنية الطيور.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أوضحت حديقة الحيوان أنه منذ ولادته، يستخدم النمر الملقب بـ"شيرخان" مثل هذه الزمجرة لجذب انتباه أمه عندما تكون مشغولة بأشبال أخرى و"يصرخ حتى تترك بقية الأشبال" وتقترب منه.