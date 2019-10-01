فلكية جدة: عاصفة شمسية تغرق الأرض بظلام دامس.."شائعة"

"أبو زاهرة": المعلومات المشار إليها غير صحيحة جملة وتفصيلاً

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هناك شائعة بدأت في الانتشار، تتحدث بأن العلماء قدّموا استنتاجات مخيبة للآمال بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، وأنه من الممكن أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة ستة أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة.

وتابع "أبو زاهرة": تضيف الشائعة بأن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة كل 250 سنة، وستكون في شهر ديسمبر من هذا العام. ويمكن أن تحجب90 % من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية هو إطلاق البلازما من البقعة "AR2192"، وفق موقع "وان".

وأردف "أبو زاهرة": إضافة إلى ذلك، سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، وكذلك واجهة أطول ليل.. كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة. وستكون مدة العاصفة نحو ستة أيام. وخلال ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون الحساسية الامتناع عن بذل جهد بدني مفرط.

وقال "أبو زاهرة": يجب التوضيح أن المعلومات السابقة غير صحيحة جملة وتفصيلاً؛ فالشمس تمرُّ حاليا بأعمق نقطة في مرحلة الحد الأدنى لنشاطها، وهي خاملة، وظهور البقع الشمسية على سطحها شبه نادر. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الادعاء بحدوث أيام من الظلام الدامس؛ إذ ظهرت شائعات مماثلة في الأعوام 2012 و2014 و2015 و2016 و2017، وإن اختلف سرد القصة.

واستطرد: ففي عام 2012 تم الادعاء بأن الأرض ستدخل الظلمة بعد عبورها من خلال "حزام بروتوني" في 21 ديسمبر، وأيضًا خرافة نبوءة نهاية العالم في ديسمبر 2012 المرتبطة بتقويم حضارة المايا القديمة، والقصص التي أثيرت حولها في ذلك الوقت. وفي عام 2014 انتشرت شائعة تقول إن الكرة الأرضية سوف تدخل في ستة أيام متعاقبة من الظلام الدامس بسبب "عاصفة شمسية" خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر؛ ما سيتسبب في جعل "الغبار والحطام الفضائي" يحجب ضوء الشمس.

وختم قائلاً: لذلك يجب التأكد من صحة المعلومات ومصدرها قبل القيام بنشرها وتناقلها، وعدم الوقوع فريسة للأخبار المزيفة. ومثل هذه القصص –للأسف- الشديد تنتشر بسرعة، وتجد من يروج لها بدون التأكد من صحتها بهدف تضليل الناس.



