المخابرات اللبنانية تبدأ تحقيقًا ميدانيًّا في اشتباكات بيروت

يهدف إلى تحديد هوية المسلحين المتورّطين في إطلاق النار وتوقيفهم

أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنه كلف المخابرات اللبنانية بإجراء تحقيقات ميدانية في الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة في بيروت اليوم "الخميس".

وأوضح "عقيقي" أن المخابرات باشرت التحقيق بالفعل تحت إشرافه المباشر؛ لتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار وتسببوا في سقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.