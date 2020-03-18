"صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث

قالت: على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها

نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: إنما أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية.

وشدّد "العتيبي"؛ على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.

صحة مكة فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:32 AM

قالت: على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها

"صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: إنما أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية.

وشدّد "العتيبي"؛ على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.

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