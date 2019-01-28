شاهد.. أمير المدينة يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار ويوجه بالمعالجة

فيما تلقت مديرية الدفاع المدني 3000 بلاغ

تفقّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، بعض المواقع المتضررة في الأحياء المتضررة عقب هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وقد وجّه أمير المدينة المنورة كل القطاعات ذات العلاقة، ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وكانت المدينة المنورة قد شهدت في وقت سابق من اليوم أمطاراً غزيرة تضرر منها بعض المواقع، فيما تلقت مديرية الدفاع المدني 3000 بلاغ، فيما استنفرت الجهات المعنية لمعالجة تجمعات مياه الأمطار.