اتصال تحفيزي لأمير عسير بأول سعودية تقود مركزًا لرجال وسيدات الأعمال

أكد أن المرأة تتمتَّع بفرص أكبر لتولي أدوار أكثر فاعلية وقال: أمانة المنطقة سبّاقة

أجرى أمير منطقة عسير تركي بن طلال، مكالمة هاتفية بمديرة مركز رجال وسيدات الأعمال نورة آل مسرع، محفزًا إياها على تحمل هذه المسؤولية التي مُنحت لها كأول امرأة تقود مركز رجال وسيدات الأعمال بين أمانات المملكة.



وقال أمير المنطقة: "المرأة تتمتَّع بفرص أكبر لتولي أدوار أكثر فاعلية، وتعتبر أمانة منطقة عسير من الجهات السباقة لتعزيز دور المرأة، ونسبة مشاركتها في القوى العاملة".



من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: "الأمانة تحرص على أن تكون سباقة على مستوى العمل البلدي من خلال تعزيز خطواتها المساندة لتوجهات الدولة وولاة الأمر، الذين قدموا حزمة من القرارات الداعمة لمشاركة المرأة السعودية في المسيرة التنموية، بما تحقق للمرأة في وقتنا الحالي من الدعم الكامل للوصول إلى طموحاتها".



وأشار إلى دور أمانة عسير في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخدمي بوجه خاص، ودعمها على مستوى الوطن والوزارات بشكل عام، لافتاً إلى حجم الإنجازات التي يمكن أن تساهم بها المرأة في خدمة وطنها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.