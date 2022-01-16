"المسعودي" يقف على استعدادات مدارس جدة لاستئناف الفصل الدراسي الثاني

أكد على أهمية تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعودة الحضورية

زار مدير عام تعليم جدة، الدكتور سعد المسعودي، اليوم الأحد، عددًا من المدارس الابتدائية؛ للوقوف على استعداداتها لاستئناف الفصل الدراسي الثاني مطلع الأسبوع المقبل، واستقبال الطلاب حضوريًا.

واستهل "المسعودي" جولته بزيارة ابتدائية علي بن أبي طالب، اطمأن خلالها على جاهزية المدرسة لبدء العملية التعليمية حضوريًا وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، زار بعدها ابتدائية البراء بن عازب، وشملت جولته الاطلاع على القاعات الدراسية ومرافق المدرسة والساحات الخارجية.

وأكد مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على أهمية تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعودة الحضورية، وبث الحماس في نفوسهم عن طريق منصة مدرستي، وكذلك تعاون أولياء الأمور مع المدرسة، مقدمًا الشكر لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات على جهودهم وعملهم الدؤوب والجاهزية العالية لاستئناف الدراسة واستكمال الطلاب والطالبات لرحلتهم التعليمية، مثمناً في الوقت ذاته جهود الأسر ودورهم البارز في التكامل مع المدرسة، مطمئنًا أولياء الأمور بأن المدارس الابتدائية باتت جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات وتمت تهيئتها لتكون -بإذن الله- عودة حضورية آمنة ومميزة.

وعلى صعيد متصل تواجد مساعدو مدير عام تعليم جدة ومديرو ومديرات عدد من الإدارات بتعليم جدة والمشرفين والمشرفات في مدارس جدة صباح اليوم الاحد؛ للوقوف على انطلاق الدراسة والتهيئة للعودة الحضورية للمدارس بمراحلها الثلاث، وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، والاطمئنان على التقيد بالإجراءات الاحترازية.