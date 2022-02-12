أمير مكة يبدأ جولاته في المحافظات غدًا بزيارة رابغ وخليص والكامل

بعد توقفها عامين بسبب جائحة كورونا.. تَعرّف على البرنامج المقرر

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الأحد، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، بعد توقفها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وستكون أولى المحطات زيارة محافظات رابغ وخليص والكامل؛ حيث يلتقي أمير منطقة مكة الأهالي، ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، والتي بدأها قبل 14 عامًا، إلى الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية ومتابعة ما تحقق في استراتيجية المنطقة التنموية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان، ويحرص أيضًا على الالتقاء بأهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم.

ويرافقه خلال هذه الزيارات مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويترأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعات المجالس المحلية، التي يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما تتم مناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وساهمت زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية للمحافظات، في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية انعكست إيجابًا على الخدمات وأسهمت في تطوير المرافق وتوفير الخدمات للسكان، كما كانت عاملًا رئيسيًّا في تسريع عجلة تنفيذ المشاريع.

وأسفرت هذه الزيارات عن وصول التعليم الجامعي والمياه المحلاة لجميع المحافظات، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الصحية والطرق والمشاريع الخدمية الأخرى.

ويزور أمير منطقة مكة المكرمة موقع برنامج "طموح" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي أطلقه عام 2012م، ويهدف إلى تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات محافظات المنطقة؛ وذلك بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الذات وبناء الشخصية والأعمال المكتبية وغيرها من البرامج، وسيلتقي عددًا من خريجي البرنامج العاملين في ميناء الملك عبدالله برابغ.