"التجارة" تدعو إلى التوقف عن استخدام هذا النوع من "مقاعد الأطفال"

قالت: لاحتمالية أن يتعرض الطفل الرضيع لخطر السقوط أو الاختناق

دعت وزارة "التجارة" اليوم الأحد إلى التوقف عن استخدام مقعد هزاز الأطفال "Rock N Play" من FisherPrice في حال كان عمر الطفل ثلاثة أشهر أو أكبر، أو بمجرد قدرته على قلب نفسه.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي لاحتمالية أن يتعرض الطفل الرضيع لخطر السقوط أو الاختناق.