"المرور": عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة

ابتداء من الأحد المقبل.. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة، مساء الجمعة، عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كان مدن المملكة.

وقالت عبر حسابها "المرور السعودي" على موقع "تويتر": "عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد 1441/11/07 هـ الموافق 2020/06/28".

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26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 08:19 PM

ابتداء من الأحد المقبل.. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل

"المرور": عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة، مساء الجمعة، عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كان مدن المملكة.

وقالت عبر حسابها "المرور السعودي" على موقع "تويتر": "عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد 1441/11/07 هـ الموافق 2020/06/28".

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