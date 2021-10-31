المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 سي) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.



ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي, وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.