إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

على رتبة "جندي أول – جندي" رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 05:59 PM

على رتبة "جندي أول – جندي" رجال

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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