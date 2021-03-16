إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

على رتبة "جندي أول – جندي" رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.



ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.