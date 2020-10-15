"تطمن" في تبوك.. "18981" مستفيدًا و10 عيادات

مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

استقبلت عيادات "تطمن" في تبوك "18981" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

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15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 10:28 AM

مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

"تطمن" في تبوك.. "18981" مستفيدًا و10 عيادات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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استقبلت عيادات "تطمن" في تبوك "18981" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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عيادات تطمن

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