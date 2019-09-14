مدير المكتب الخاص لولي العهد تعليقاً على حريق بقيق: ربِّ اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً

"العساكر": "اللهم نستودعك وطننا وأهله أمنه وأمانه ليله ونهاره أرضه وسماءه"

قال مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر؛ في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوسم بقيق: "اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين".