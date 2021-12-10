مستشفيات عسير تنفذ 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي

بينها 65 عملية نوعية .. واستقبلت العيادات الخارجية 61426 مراجع

أجرت مستشفيات صحة عسير 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2021م ، منها 65 عملية نوعية.



وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات صحة عسير خلال الفترة نفسها 61426 مراجع .



وتتابع الخدمات العلاجية بصحة عسير، سير العمليات الجراحية بالمستشفيات، كما يتم متابعة فترة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، ليتم العمل على تقليل فترة المواعيد بالعيادات وحث المستشفيات على عمل مشروعات تحسينية لتقليص مواعيد تسجيل المرضى في العيادات.