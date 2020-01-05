"نصائح ذهبية" .. 4 طرق للتغلب على اكتئاب الشتاء

لتفادي الحالة المزاجية السيئة المرتبطة بالأجواء الباردة

يرتبط فصل الشتاء في بعض الأحيان بسوء الحالة المزاجية، وربما تصل إلى ما يسمّى الاكتئاب المرتبط بدخول الشتاء في بعض الأحيان.

مجلة "فرويندين" الألمانية قدّمت بعض النصائح للتغلب على هذه الحالة ونقلتها "سكاي نيوز عربية"، ومنها:

ممارسة الرياضة

وعلى الرغم من صعوبة الاستيقاظ لممارسة الرياضة مبكراً خلال فصل الشتاء، خاصة إذا كانت في الهواء الطلق، إلا أن الأمر يستحق هذا العناء، فممارسة الرياضة تسهم في التقليل من التوتر، كما يقوم الجسم بإفراز هرمونات السعادة، التي ترفع من الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويتم تعزيز هذا التأثير عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك بسبب الحصول على الكثير من الأكسجين النقي.

مقابلة الأصدقاء

يميل الأشخاص ذوو الحالة المزاجية السيئة، إلى الانعزال في المنزل والبُعد عن الاختلاط، ولذلك نصحت المجلة الألمانية بمقابلة الأصدقاء والمعارف، وكل مَن يشعر معه الشخص بالراحة والسعادة.

تجريب الأشياء الجديدة

البدء بتجارب جديدة يمنح المرء الشعور بالمتعة، ولذلك ينبغي تجريب الأمور الجديدة والاستمتاع بالمعايشات المختلفة.

الاستيقاظ مبكراً

على الرغم من صعوبة الاستيقاظ والابتعاد عن السرير في الصباح، إلا أن النوم لفترات طويلة يزيد من خطر الاكتئاب، وفقاً لما أكّدته دراسة لمجلة "سليب"، وكما نصحت المجلة الألمانية بضرورة الالتزام بفترات نوم منتظمة، لكي يتمكن المرء من الاستيقاظ مبكراً في الصباح بصورة أسهل.