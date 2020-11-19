دوريات الأمن بجازان تطيح بعدد من مخالفي نظام الإقامة والحالات الجنائية

خلال تنفيذها حملة أمنية في أكثر الأحياء والشوارع تجمعاً للعمالة

ضمن الخطة المتبعة للحملات المستمرة في ضبط المخالفات الأمنية ومخالفي نظام الإقامة والعمل؛ نفذت دوريات الأمن بمنطقة جازان حملة أمنية ضبطت من خلالها عدداً من المخالفين وبعض الحالات الجنائية المختلفة، بمتابعة ميدانية من مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد فواز بن سليمان الدخيل.

وراعت دورية الأمن في خططها الأمنية أثناء عمليات القبض، تحديد العمالة المخالفة من خلال أكثر الأحياء تجمعا للعمالة، وأكثر الشوارع التي تتكدس فيها العمالة السائبة، ثم يتم رسم الخطط وتحدد الأوقات المناسبة للقضاء عليها والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المناسبة والكافية لكل جهة خلال المدة المحددة لتلك الخطة.