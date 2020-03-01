إدارة "تعليم نجران" تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدارس المنطقة

نظمت عددًا من الزيارات الطلابية والمعارض للتوعية بالسلامة المدرسية

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومدارس المنطقة, في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 ، تحت عنوان "السلامة أولاً"، وذلك بالعديد من الفعاليات الموجهة لطلاب وطالبات المدارس للتوعية بالسلامة المدرسية.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للتعليم الدكتور ملفي العتيبي أنه تم تدشين العديد من الفعاليات والمعارض بهذه المناسبة، مبينًا أن المشاركة تأتي لتعزيز الشراكة بين تعليم نجران والدفاع المدني وتقديرًا لجهود الدفاع المدني وما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ الأنفس والممتلكات.

وأضاف: انطلاقًا من الرؤية السديدة التي اعتمدها ولاة الأمر في أهمية الشراكة بين قطاعات الدولة وإيمانًا منا بالدور الفاعل والحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني فقد اعتمدنا برنامجًا شاملاً للمشاركة في هذه المناسبة.

وأكد "العتيبي" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة دعت جميع المدارس إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم وتنظيم زيارات طلابية إلى معرض الدفاع المدني بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني، إضافة إلى تخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة، ونشر الوعي والتثقيف من خلال بعض المطويات والنشرات الإرشادية، وعمل الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبّرة عن هذه المناسبة.





