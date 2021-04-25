"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.
وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.
وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.
قالت: جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.
وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.
وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.