"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري

قالت: جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج

‬أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ‏أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.

وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.

وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.