فيديو.. استشاري نفسي يحذر: حالة انتحار كل 40 ثانية بالعالم ظاهرة خطيرة

الطويرقي: اليأس أخطر مرحلة إذا وصل إليها مريض الاكتئاب أو المصاب بالاضطرابات

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي من خطورة وصول مرضى الاكتئاب والمضطربين نفسياً إلى مرحلة "اليأس" والتي تؤدي بهم بنسبة 100 ٪ إلى الإقدام على الانتحار.

وكشف الدكتور الطويرقي لبرنامج mbc في أسبوع أمس بأن " اليأس هو أخطر مرحلة إذا وصل إليه مريض الاكتئاب أو المصاب بالاضطرابات النفسية، من خلال وصوله إلى اليأس من حياته وإيجاد حلول لمعاناته وعلاج مرضه واضطراباته فهو بلا شك العلامة الخطيرة جداً من أن الإنسان هذا سيقدم 100٪ على الانتحار بدون نقاش!.

وشدد الاستشاري الطويرقي على أهمية ودور الإيمان بالله والتمسك بالدِّين والترابط الأسري والاجتماعي في مواجهته والصمود أمام الضغوط النفسية والاجتماعية والحياتية وفي الوقاية والتقليل من الأفكار الانتحارية ومحاولات الإقدام على الانتحار.

يذكر بأن منظمة الصحة العالمية حذرت في إحصائية لها من وقوع حالة انتحار كل 40 ثانية على مستوى العالم. وأشارت المنظمة أن الشنق وتناول السم وإطلاق الرصاص هي أكثر طرق الانتحار شيوعاً، ودعت المنظمة الحكومات إلى أن تضع خططاً للوقاية من الانتحار لمساعدة الناس على التأقلم مع التوتر والحد من إمكانية حصولهم على وسائل الانتحار.

وذكرت بأن الانتحار هو ثاني أكبر سبب لوفاة الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً بعد حوادث الطرق كما أنه ثاني أكبر سبب لوفاة الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً بعد الأمور المتعلقة بالحمل والولادة. وبالنسبة للمراهقين الذكور يعتبر الانتحار ثالث أكبر سبب للوفاة بعد حوادث الطرق والعنف.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن قرابة 800 ألف شخص في المجمل يقدمون على الانتحار سنويا، أي أكثر ممن تقتلهم أمراض الملاريا أو سرطان الثدي أو الحروب أو جرائم القتل.