ناور وبأكياس حمّل 10 كيلو ذهب ثم غادر البلاد.. سرقة تفضحها الكاميرات بجدة

بلاغ من مواطن عن سرقة محله من قِبل عامله بعد شكوك تبيّنت بـ"مفاجأة الصباح"

تعرَّض محل تجاري لأحد المواطنين بسوق محمود سعيد في مدينة جدة، لعملية سطو فقد خلالها مجموعة من أطقم الذهب عيار ٢١ تتجاوز ١٠ كيلو جرامات؛ تزيد قيمتها على نصف مليون ريال.

واتهم المواطن سلطان الشهري؛ عامل المحل بسرقة الذهب، حسبما بيّنته الكاميرات الموجودة بالسوق؛ حيث أغلق المحل مساء الأربعاء قبل أن يدخل بأكياس معه من جهة أخرى؛ ليخرج محملاً بأطقم الذهب قُبيل مغادرته إلى بلاده الخميس الماضي.

وأوضح أن الشكوك راودته بالسرقة، ظهر الخميس، حين تم إبلاغه بأن محله لم يُفتح صباح اليوم؛ ليتجه إلى المحل مباشرةً ويُفاجأ بخلو المحل من أطقم الذهب عيار ٢١؛ ليقوم مباشرةً بإبلاغ الجهات الأمنية حالاً، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته العالية بقدرات رجال الأمن.