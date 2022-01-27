بريطانيا تسجل 96,871 إصابة جديدة بكورونا و 338 وفاة

إجمالي الإصابات 16,245,474 والوفيات 155,040 شخصاً

سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.