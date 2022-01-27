بريطانيا تسجل 96,871 إصابة جديدة بكورونا و 338 وفاة

إجمالي الإصابات 16,245,474 والوفيات 155,040 شخصاً

سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 11:57 PM

إجمالي الإصابات 16,245,474 والوفيات 155,040 شخصاً

بريطانيا تسجل 96,871 إصابة جديدة بكورونا و 338 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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