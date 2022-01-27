بريطانيا تسجل 96,871 إصابة جديدة بكورونا و 338 وفاة

سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.
إجمالي الإصابات 16,245,474 والوفيات 155,040 شخصاً
سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.