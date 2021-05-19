جازان.. استئصال ورم من مبيض طفلة في الـ13 من العمر

دون حدوث أية مضاعفات.. وغادرت بحالة جيدة

استأصل فريق طبي بمستشفى صامطة العام بجازان ورمًا من مبيض طفلة، تبلغ من العمر 13 عامًا، كانت تعاني آلامًا شديدة في البطن، وتبيّن بعد عمل الفحوصات اللازمة وجود كيس مبيضي مختنق على المبيض الأيسر.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء العملية التي استغرقت 30 دقيقة، وذلك بعد خضوعها للتخدير النصفي. وتم استئصال الكيس مع الحفاظ على الرحم والمبايض دون حدوث أية مضاعفات تُذكر -ولله الحمد-، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بحالة جيدة بعد تنويمها أيامًا عدة.