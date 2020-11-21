الولايات المتحدة تسجّل 192.673 إصابة جديدة و1.885 حالة وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 192.673 إصابة مؤكدة و1.885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.
وتفصيلاً، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 11.843.490 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 253.600 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا
إجمالي الإصابات بلغ 11.843.490 والوفيات 253.600 شخص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 192.673 إصابة مؤكدة و1.885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.
وتفصيلاً، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 11.843.490 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 253.600 حالة وفاة.