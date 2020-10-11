تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان

بحثَا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 06:56 PM

بحثَا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك

تلقى اتصالًا هاتفيًّا.. "بن فرحان" يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره بأذربيجان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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