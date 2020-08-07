تحديد هوية المعتدين على السلاحف في "أملج تبوك"

القوات الخاصة للأمن البيئي تدعو لاستشعار المسؤولية

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع، استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي

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07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 04:45 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تدعو لاستشعار المسؤولية

تحديد هوية المعتدين على السلاحف في "أملج تبوك"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع، استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

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القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي

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