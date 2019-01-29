الدفاع المدني ينقذ شابين عربيين احتُجزا في خزان أرضي بتبوك

"الشمري": تم نقلهما إلى مستشفى فهد التخصصي وحالتهما مستقرة

تمكّن الدفاع المدني بتبوك، مساء اليوم الثلاثاء، من إنقاذ شابين عربيين احتجزا داخل خزان مياه نزلا فيه بهدف تنظيفه.



وتفصيلاً: قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري: وردنا بلاغ عن احتجاز شخصين داخل خزان أرضي لأحد المباني السكنية تحت الإنشاء في حي الشفاء بمدينة تبوك، وعلى الفور جرى نقل الفرق لموقع الحالة، وتبين أن الحالة عبارة عن: قيام 2 من العمالة وهما من الجنسية العربية، بالنزول للخزان الأرضي لغرض تنظيف الخزان من مياه الأمطار بواسطة موتور شفط مياه؛ مما نتج عنه اختناق العمالة بسبب الغازات والأدخنة من الموتور، فتمت مباشرة عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، وحالياً حالتهما الصحية مستقرة ولله الحمد.



وحذر الدفاع المدني من خطورة الأدخنة والغازات الناتجة من مواتير الشفط، وخاصة في الأماكن المغلقة، متمنيًا السلامة للجميع.

