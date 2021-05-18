بعد غياب طويل.. "بنزيما" يعود لمنتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا

أشارت تقارير إعلامية فرنسية الثلاثاء إلى أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يقترب من العودة لصفوف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعد غياب طويل، ليشارك معه في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل فيما يمثل تغييراً درامياً في موقف مدرب فرنسا ديدييه ديشان.

وأحرز بنزيما 29 هدفاً مع ريال مدريد في كل المنافسات خلال الموسم الحالي ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 وهو ينتظر محاكمة في قضية ابتزاز في أكتوبر.

وقال بنزيما في 2016 عندما استبعده ديشان من التشكيلة إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا.

وقالت صحيفة لو باريزيان اليوم الثلاثاء إن بنزيما (33 عاماً) الذي أحرز 27 هدفاً في 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سيعود للتشكيلة من جديد، وسيعلن ديشان تشكيلة منتخب فرنسا التي ستخوض البطولة الأوروبية في وقت لاحق من الثلاثاء.

وقالت صحيفة ليكيب أيضاً إن بنزيما بصدد الانضمام إلى منتخب فرنسا استعداداً لخوض البطولة الأوروبية.

ورغم أن ديشان لم يضم بنزيما للفريق منذ أكتوبر 2015 إلا أنه قال إنه لن ينسى تصريحات بنزيما لكنه لم يتعهد بعدم ضمه للمنتخب من جديد.

واختارت رابطة المحترفين الفرنسية بنزيما كأفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية الأحد الماضي.

وستنطلق البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 يونيو المقبل وتستمر شهراً.

وستلعب فرنسا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال.