"خرج الرعب من ملابسه" .. شاهد رجلاً فاقد الوعي يُصيب قرية بالفزع

تحرّك شيء في ملابسه فهرب الجميع

سقط هذا الرجل في بئر بالهند، وأخرجه سكان القرية فاقداً الوعي، وبينما يحاولون إفاقته خرج لهم من ملابسه شيء أصاب الجميع بالفزع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع هذا الحادث، السبت الماضي 22 فبراير، بقرية باهيراف ديرا بمنطقة جانسي في ولاية أوتر براديش- شمالي الهند، حينما سقط رجل يُدعى موكوش كوشوا؛ في بئر جافة مهجورة على أطراف القرية، وأسرع سكان القرية وتعاونوا حتى تمكنوا من إخراجه؛ لكنه كان فاقداً للوعي.

ويكشف الفيديو عن اللحظة التي يحاول فيها السكان إفاقته من الغيبوبة، حيث لاحظ أحدهم أن شيئاً ما يتحرّك في ملابس الرجل الساكن بلا حراك، فابتعد الرجال عنه، بينما جلب أحد الرجال قضيباً من الحديد بطرف ملتو، وبدأ بمحاولة خلع ملابس الرجل والضغط على ما يتحرك في بنطلونه، فخمنوا أنها حية، وابتعد الجميع وبقي الرجل راقداً والأصوات من حوله تتعالى.

وبعد قليل، بدت رأس حية كوبرا سامّة تخرج من جانب قدم الرجل الراقد، ثم تحاول العودة خوفاً من السكان، ويزداد تعالي الأصوات حتى خرجت الكوبرا وأسرعت مبتعدة لتختفي وسط النباتات القريبة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان القرية، أن "كوشوا"؛ تعرّض لإصابات شديدة في الرأس من سقوطه، وأنهم قاموا بنقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، لكن يبدو أن الكوبرا لم تلدغه.