"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 18 مسجدًا في 3 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يومًا إلى 1748 مسجدًّا.
وقالت الوزارة: المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: 13 مسجدًا بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة الشرقية.
وأضافت: تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يومًا إلى 1748 مسجدًّا.
وقالت الوزارة: المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: 13 مسجدًا بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة الشرقية.
وأضافت: تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.