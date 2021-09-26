"الدوسري" يطمئن على المبتعثين السعوديين في أستراليا

أجرى سعادة القائم بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري، اتصالاً هاتفيًّا برئيس النادي السعودي في ملبورن عبدالعزيز مرير؛ للاطمئنان على الطلبة ومرافقيهم؛ وذلك إثر الزلزال الذي تعرضت له المدينة أمس الأول، متمنيًا لهم الصحة والسلامة.



وكان زلزال قد ضرب ولاية فيكتوريا، بلغت قوته ٦ على مقياس ريختر. وتسبب الزلزال بأضرار في أجزاء من المباني في عاصمة الولاية (مدينة ملبورن)، التي يقطنها المئات من المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.