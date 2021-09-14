"الفيصل" يكرم رجل أمن قدم مظلته لأحد المعتمرين بصحن المطاف

المقطع المتداول نال إعجاب المغردين وتفاعلت معه إمارة مكة المكرمة

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، الجندي فايز الغامدي؛ نظير موقفه النبيل مع أحد المعتمرين، وذلك بعد أن تقدم إليه أحدهم وطلب منه مظلته في صحن المطاف ليقدمها له رجل الأمن بكل سرور.

المقطع المتداول نال إعجاب المغردين وتفاعلت معه إمارة منطقة مكة المكرمة وكرمت رجل الأمن.