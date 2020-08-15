الدنمارك تلزم بوضع الكمامة في وسائل النقل بعد ارتفاع إصابات "كورونا"

تأجيل خطط رفع القيود على حجم التجمعات العامة

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم (السبت)، أن وضع الكمامات سيكون إلزاميًا في وسائل النقل العام، اعتبارًا من 22 أغسطس (آب) الجاري، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبينت مته فريدريكسن أن الزيادة في الإصابات تعني تأجيل خطط رفع القيود على حجم التجمعات العامة، مع بقاء الحد عند 100 شخص في الوقت الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأصبحت الدنمارك في منتصف أبريل (نيسان)، واحدة من أوائل الدول الأوروبية، التي تخفف إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا عندما بدا أنها تمكنت من احتواء الجائحة، لكن معدل انتشار الفيروس ارتفع فوق 1.5 في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أوائل أبريل.

فيروس كورونا الجديد

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15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 07:00 PM

تأجيل خطط رفع القيود على حجم التجمعات العامة

الدنمارك تلزم بوضع الكمامة في وسائل النقل بعد ارتفاع إصابات "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم (السبت)، أن وضع الكمامات سيكون إلزاميًا في وسائل النقل العام، اعتبارًا من 22 أغسطس (آب) الجاري، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبينت مته فريدريكسن أن الزيادة في الإصابات تعني تأجيل خطط رفع القيود على حجم التجمعات العامة، مع بقاء الحد عند 100 شخص في الوقت الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأصبحت الدنمارك في منتصف أبريل (نيسان)، واحدة من أوائل الدول الأوروبية، التي تخفف إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا عندما بدا أنها تمكنت من احتواء الجائحة، لكن معدل انتشار الفيروس ارتفع فوق 1.5 في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أوائل أبريل.

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فيروس كورونا الجديد

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