أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية

"بلينكن" أعرب عن ثقة بلاده في تنفيذ طهران الاعتداء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد: "إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفّذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان".

وأضاف: "إن واشنطن تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك على الاعتداء"، وفقًا لـ"فرانس 24".