أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية

"بلينكن" أعرب عن ثقة بلاده في تنفيذ طهران الاعتداء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد: "إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفّذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان".

وأضاف: "إن واشنطن تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك على الاعتداء"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 09:35 PM

"بلينكن" أعرب عن ثقة بلاده في تنفيذ طهران الاعتداء

أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد: "إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفّذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان".

وأضاف: "إن واشنطن تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك على الاعتداء"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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