"أمير جازان" يرعى الحفل الختامي لجائزة "سلطان بن سلمان" لحفظ القرآن لذوي الإعاقة

"السبيهين": المرحلة النهائية تشهد مشاركة 45 متسابقًا من الطلاب و33 من الطالبات

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بقاعة الاحتفالات بمركز الجمعية بجازان.

وشهد أمير منطقة جازان في مستهلّ الفعاليات، مراسمَ توقيع اتفاقيتيْ تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بجازان، وإدارة التعليم بمحافظة صبيا، ومركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، تشمل العديد من المجالات التعليمية والتدريبية، وغيرها من مجالات التعاون الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية على الجميع.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام للجائزة عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين، كلمةً أعرَبَ فيها عن شكره ومنسوبي الجمعية لرعاية أمير المنطقة لختام الدورة الحالية من الجائزة ومشاركة أصحاب الأمراء في الحفل الختامي للجائزة؛ مبينًا أن الرعاية تأتي استمرارًا لرعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكتاب الله الكريم، وربط الناشئة به، إلى جانب الاهتمام الكبير والمتواصل بالأبناء والبنات وبصفة خاصة ذوي الإعاقة.

وأضاف "السبيهين"، أن المرحلة النهائية التي تستضيفها منطقة جازان تشهد مشاركة 45 متسابقًا من الطلاب، تم تكريم الفائزين منهم، إلى جانب مشاركة 33 متسابقة من الطالبات سيتم تكريم الفائزات منهن مساء غد، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر.

وتَضمّن الحفل تقديمَ العديد من النماذج من قراءات الأطفال الفائزين في فروع الجائزة؛ فيما كرّم أمير المنطقة الفائزين والفائزات بالجائزة، والجهات المشاركة والمتعاونة مع الجمعية.

وأعرب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في ختام الحفل، عن سعادته برعاية الحفل الختامي للجائزة في عامها الـ٢٤، وتكريم الفائزين والفائزات من ذوي الإعاقة؛ منوهًا بما تجده هذه الفئة من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة متواصلة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.