





4

قال: 885 ألف جرعة لقاح معطاة وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350

"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.

وأضاف الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المنحنى الوبائي لإصابات #كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر.

وأضاف "العبدالعالي": نذكر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق #تطبيق_صحتي لأخذ اللقاح.