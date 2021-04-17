بالصور .. شاهد الأبيض يكسو جبل الحشر شرق جازان

بعد أمطار غزيرة رافقتها حبات برد كثيفة

تصوير - أحمد الصهيفي: اكتست مدرجات جبل الحشر بمحافظة الداير بني مالك بالأبيض، بعد أمطار غزيرة رافقتها حبات البرد الكثيفة.

ويعد جبل الحشر من أجمل الجبال شرق منطقة جازان، ويتميز بتنوع مزروعاته وبرودته ووفرة أمطاره.

يشار إلى أن عددًا من المرتفعات الشرقية بجازان شهدت أمطارًا غزيرة مصحوبة بالبرد، وتداول سكانها صورًا لتلك المشاهد الجميلة.

حالة الطقس محافظة الداير جازان جبال الحشر أمطار الداير الأرصاد

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 08:26 PM

بعد أمطار غزيرة رافقتها حبات برد كثيفة

بالصور .. شاهد الأبيض يكسو جبل الحشر شرق جازان

محمد المواسي

جازان

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تصوير - أحمد الصهيفي: اكتست مدرجات جبل الحشر بمحافظة الداير بني مالك بالأبيض، بعد أمطار غزيرة رافقتها حبات البرد الكثيفة.

ويعد جبل الحشر من أجمل الجبال شرق منطقة جازان، ويتميز بتنوع مزروعاته وبرودته ووفرة أمطاره.

يشار إلى أن عددًا من المرتفعات الشرقية بجازان شهدت أمطارًا غزيرة مصحوبة بالبرد، وتداول سكانها صورًا لتلك المشاهد الجميلة.

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حالة الطقس محافظة الداير جازان جبال الحشر أمطار الداير الأرصاد

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