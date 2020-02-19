دوري المدارس: 131 ألف لاعب يخوضون 15 ألف مباراة

بمتابعةٍ من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ تتواصل منافسات النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ كمشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية؛ حيث تتنافس الفرق المدرسية المشاركة من مدارس التعليم العام في 24 محافظة ومدينة في مرحلة "البطولة العامة" من الدوري.



ولعبت خلال الأيام الماضية على مستوى المملكة؛ 15 ألف مباراة في 200 ملعب، بمعدل 1116 ساعة لعب، بينما بلغ عدد اللاعبين المشاركين 131 ألف لاعب، يمثّلون 12.003 فرق مدرسية، ويبلغ عدد الفرق المدرسية 17 ألف فريق، وتمكّن 1004 حكّام معتمدين من إدارة المباريات الماضية، بينما يتولّى 5175 مدربًا تدريب الفرق.



وتحظى النسخة الثانية بإشراف ميداني مباشر من اللجنة الإشرافية برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي، ومدير المشروع جميل فلاتة، فيما تتولّى لجنة فنية أعمال المتابعة والرصد الفني للمواهب ولنتائج المباريات.



وضمن البرامج المصاحبة لدوري المدارس لكرة القدم؛ بدأت اليوم أعمال دورة (اكتشاف المواهب) بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (مستوى أول - مستوى ثاني)، لتطوير المستكشفين وتطبيق مبادئ وممارسات اكتشاف المواهب في كرة القدم.