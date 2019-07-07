دوريات أمن حائل تكرِّم "الهمزاني" و"الأسلمي" لإحباطهما خطف فتاة

"سبق" نشرت خبراً حول الموضوع

كرّم مساعد مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل العقيد عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخرينق؛ رقيب أول "صالح الهمزاني" ورقيب "محمد عبدالله الأسلمي"؛ وذلك لإسهامهما بإحباط عملية اختطاف طفلة سعودية (8 سنوات)، من أمام منزل عائلتها في حي الوسيطاء وقت الإفطار في 22 رمضان الماضي، وخلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ، ونشرت "سبق" الخبر وقتها.

ونقل العقيد "الخرينق" لهم شكر وتقدير مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بالمملكة اللواء عبدالعزيز المسعد؛ لما يقدمونه من جهود مثمرة، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن ما يقومون به من أداء مميز يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذين لا يتوانى في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته.

فيما عبر "الأسلمي" و"الهمزاني" عن شكرهما وتقديرهما على هذا التكريم، مؤكدين أن ذلك واجب وطني عليهما.