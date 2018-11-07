أمير الرياض يعزي أسرة الحسينان في وفاة "محمد بن حسن"

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة الحسينان في وفاة محمد بن حسن الحسينان - رحمه الله -، وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض اللهَ العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الحسينان عن شكرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته داعية الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.