مقتل 3 أمريكيين في إطلاق نار بولاية ويسكونسن

منفذ الهجوم لا يزال طليقاً

قُتِل ثلاثة أمريكيين وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، في إطلاق نار في مطعم بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأحد.

وأوضح مسؤول في دائرة الشرطة أن الحادث في وقع في مطعم "سومرز هاوس" بقرية سومرز، ولم يقبض على المشتبه به في إطلاق النار على الفور، بحسب ما نقلت "الشرق" عن وكالة أسوشيتد برس.