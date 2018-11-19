ولي العهد يصل إلى منطقة تبوك

استقبله أمير المنطقة وقادة القطاعات العسكرية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة تبوك، مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك: الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

ووصل بمعية ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 10:12 PM

استقبله أمير المنطقة وقادة القطاعات العسكرية

ولي العهد يصل إلى منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة تبوك، مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك: الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

ووصل بمعية ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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