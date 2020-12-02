بدء القبول الإلكتروني في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بـ"تقنية عرعر"

للفصل التدريبي الثاني.. وفي عدد من التخصصات

أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لذلك العام في عدد من التخصصات، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول: ‏

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.