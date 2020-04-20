"الشورى" يوافق على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية

تعديلات بعدة مواد بمشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

كما وافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

مجلس الشورى

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 12:28 PM

تعديلات بعدة مواد بمشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي

"الشورى" يوافق على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

كما وافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

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مجلس الشورى

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