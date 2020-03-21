"صحة جازان" داعية إلى تجنب نشر الشائعات: لا صحة لهروب مريض "كورونا"

قالت: لم يتم حتى الآن تسجيل أيّ حالات بالمنطقة خلاف الحالتين المسجلتين سابقاً

طالبت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، الجميع بتجنب نشر الشائعات، وأكّدت أنه حتى وقت بيانها لم تسجل حالات إصابة جديدة.

وفي التفاصيل، أكّدت صحة جازان، أن ما يتم تداوله بخصوص هروب شخص تم تشخيص حالته بمرض كورونا بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان غير صحيح، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات بجازان بخلاف الحالتين المسجلتين سابقاً، ولله الحمد.

وأهابت صحة المنطقة بالجميع، تجنب نشر الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.