شيخ قبيلة "المدخلي" يرقد في مستشفى الحرس الوطني

إثر وعكة صحية ألمّت به

يرقد على السرير الأبيض بمستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض أحد أعيان منطقة جازان شيخ قبيلة المداخلة الشيخ أحمد بن عبده جابر المدخلي؛ إثر وعكة صحية ألمّت به.

ويتماثل الشيخ "المدخلي" للشفاء، وسط حفاوة من أخيه عضو مجلس منطقة جازان سابقاً أحد كبار أعيان المنطقة الشيخ محمد بن عبده جابر المدخلي، وأولادهم ومحبيهم، والدعوات بالشفاء والعافية.