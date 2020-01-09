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لم تسفر العملية عن إصابات أو وفيات

بالفيديو.. كيف جهزت إيران للهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية

بث التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للحظة تجهيز الصواريخ الإيرانية التي ضربت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، دون أن توقع أية إصابات أو وفيات في صفوف القوات الأمريكية.

ونشر الناشط والصحفي الأحوازي محمد مجيدالأحوازي المقطع عبر حسابه على "تويتر".

ويُظهر المقطع اللحظات التي سبقت إطلاق الصواريخ، وكيفية تجهيزها، وإطلاقها من قواعدها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد تبنى عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي جرت فجر الأربعاء انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.





وكشفت التحقيقات الأولية أن الجيش الأمريكي كان على علم مسبق بالهجوم الصاروخي، ونقلت التقارير الأمريكية عن مسؤول عسكري قوله: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الإيراني.