كما انفردت "سبق".. "فالكاو" لن يلعب لفريق الهلال

قال: "أنا سعيد مع غلطة سراي.. لن أرحل"

شدد اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم غلطة سراي التركي على استمراره مع فريقه؛ نافيًا رحيله عنه في الوقت الحالي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها عدد من الصحف التركية والإسبانية: "أنا سعيد مع غلطة سراي، فلماذا أرحل.. أنا مستمر مع الفريق".

وكانت "سبق" قد انفردت بتصريح للإعلامي ستيفن آرس قال فيها: إن أنباء انتقال فالكاو للهلال أو السد القطري لا تعدو كونها شائعة قوية.

وكانت تقارير قد راجت في الصحف التركية، تتحدث عن تفاوض الهلال مع اللاعب، قبل أن تكشف "سبق" عن فبركة الصحف التركية لمفاوضات الأندية الخليجية مع لاعبيها.

اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو الهلال

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 02:07 PM

قال: "أنا سعيد مع غلطة سراي.. لن أرحل"

كما انفردت "سبق".. "فالكاو" لن يلعب لفريق الهلال

محمد السيّد

الرياض

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شدد اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم غلطة سراي التركي على استمراره مع فريقه؛ نافيًا رحيله عنه في الوقت الحالي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها عدد من الصحف التركية والإسبانية: "أنا سعيد مع غلطة سراي، فلماذا أرحل.. أنا مستمر مع الفريق".

وكانت "سبق" قد انفردت بتصريح للإعلامي ستيفن آرس قال فيها: إن أنباء انتقال فالكاو للهلال أو السد القطري لا تعدو كونها شائعة قوية.

وكانت تقارير قد راجت في الصحف التركية، تتحدث عن تفاوض الهلال مع اللاعب، قبل أن تكشف "سبق" عن فبركة الصحف التركية لمفاوضات الأندية الخليجية مع لاعبيها.

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