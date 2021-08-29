الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي

أكملت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع المحترف الأجنبي السابع للفريق وهو اللاعب الجزائري أيوب عبداللاوي الذي يجيد كقلب دفاع.

بتلك الصفقة يكمل الاتفاق أجانبه وهم رايس مبولحي وأيوب عبداللاوي وفيليب كيش ودي سوزا ونعيم سليتي وروبن كوايسون ووليد أزارو.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز السادس في مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.