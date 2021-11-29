"ابن حثلين": 1 ديسمبر موعودون بكرنڤال تنافسي كبير لأجمل الإبل

النادي استقبل أول المشاركين في النسخة السادسة من المهرجان

استقبل نادي الإبل، اليوم الاثنين، أول المشاركين في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدخول في فئة فردي المجاهيم.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين في تغريدة له على تويتر: موعودون 1 ديسمبر بكرنڤال تنافسي كبير لأجمل الإبل في العالم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 الذي استقبل اليوم أول دخوله فئة الفرديات "دق" في لون المجاهيم.

واختتم: عظيم الشكر والامتنان لسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان على دعمه اللامحدود للقطاع.

ويعتبر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أكبر مهرجان من نوعه على مستوى العالم، حيث يجمع الآلاف من ملاك الإبل من السعودية ودول الخليج والدول العربية وبعض المشاركين من دول العالم، وتقام فيه العديد من المسابقات والفعاليات التي تهتم بالموروث الشعبي الأصيل وعراقة الماضي.